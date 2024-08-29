Sinop'un Boyabat ilçesinde sağanak nedeniyle trafik aksadı - Son Dakika
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Sinop'un Boyabat ilçesinde sağanak nedeniyle trafik aksadı

Sinop'un Boyabat ilçesinde akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış sonrası yollarda su birikintileri oluştu. Trafikte aksamalar yaşandığı ilçede belediye ekipleri rögarları açmak için çalışma yaptı. Bazı araçlar ise çekiciyle kaldırıldı. Boyabat Belediyesi ekipleri yağışın ardından temizlik çalışması gerçekleştirdi.

29.08.2024 19:46
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Sinop'un Boyabat ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

İlçede akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış sonrası bazı yol güzergahlarda su birikintileri oluştu.

Zaman zaman trafikte aksamaların yaşandığı ilçede belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak için çalışma yaptı.

Sağanak nedeniyle arızalanan bazı araçlar ise çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı.

Boyabat Belediyesi ekipleri yağışın ardından sokak ve caddelerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'un Boyabat ilçesinde sağanak nedeniyle trafik aksadı - Son Dakika

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