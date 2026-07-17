Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen tefecilik ve yağma operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen tefecilik ve yağma suçuna ilişkin operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.S.A. ve M.L. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Boyabat'ta Tefecilik Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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