Boyabat'ta Yalnız Kadın Evinde Ölü Bulundu
73 yaşındaki Nadide Küçükyörük, evinde hareketsiz halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde yalnız yaşayan 73 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Adnan Menderes Bulvarındaki evinde tek başına yaşayan Nadide Küçükyörük'ten haber alamayan yakınları, 112'den yardım istedi.
İhbar üzerine eve polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, itfaiye merdiveniyle balkonundan girdikleri 5. kattaki dairede Küçükyörük, hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Küçükyörük'ün cenazesi, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Boyabat'ta Yalnız Kadın Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?