Sinop'un Boyabat ilçesinde bir evde çıkan yangında ahırda bulunan 5 büyükbaş hayvan telef oldu.
İlçeye bağlı Ömer köyünde Yaşar Dündar'a ait iki katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangında ev yanarak kullanılamaz hale gelirken, evin yanında bulunan ahırdaki 5 büyükbaş hayvan dumandan etkilenerek telef oldu.
Son Dakika › Güncel › Boyabat'ta Yangın: 5 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
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