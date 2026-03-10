Boyacı 3. Kattan Düştü - Son Dakika
Boyacı 3. Kattan Düştü

Boyacı 3. Kattan Düştü
10.03.2026 18:09
Samsun'un Canik ilçesinde 3. kattan düşen boyacı Ferhat E. yaralandı, durumu ağır.

SAMSUN'un Canik ilçesinde beline bağladığı halatın kopması sonucu 3'üncü kattan düşen boyacı Ferhat E. (50), yaralandı.

Olay, Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Sitenin 3'üncü katında boya yapan Ferhat E., belindeki halatın kopması sonucu düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ferhat E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

