Kütahya'da kent merkezinin yüksek kesimlerinde bulunan Boyalı Dağı, sonbaharın renkleriyle buluştu.
Aydoğdu Mahallesi'nin üst kısımlarındaki Boyalı Dağı'nda bulunan kayın ve meşe ağaçlarının renk değişimi dronla görüntülendi.
Dağ, ziyaretçilerine yeşil ve kahverenginin farklı tonlarıyla güzel manzaralar sunuyor.
Son Dakika › Güncel › Boyalı Dağı'nda Sonbahar Renkleri - Son Dakika
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