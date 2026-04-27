Boyundaki Gizli Halter: Dijital Duruşun Bedeli
Boyundaki Gizli Halter: Dijital Duruşun Bedeli

27.04.2026 09:20
Başınızı öne eğmek boynunuza 27 kiloya varan yük bindiriyor. Uzmanlar, tech-neck sendromunun kas yıpranmasından erken yaşlanmaya kadar ciddi sorunlara yol açtığını belirtiyor.

Başımız dik durduğunda 4-5 kilo olan ağırlığı, öne eğildikçe katlanarak artar. 15 derecede 12 kilo, 30 derecede 18 kilo, 45 derecede 22 kilo ve 60 derecede 27 kilo yük biner. Bu durum, boyun fıtığı, kronik baş ağrısı ve omuz sertliğine neden olur. Ayrıca göğüs kafesini daraltarak nefesi yüzeyselleştirir, yorgunluk ve zihinsel sis yaratır.

Çözüm basit: Telefonu göz hizasında tutun, her 20 dakikada bir mola verin, omuzları geri alıp dik durun ve günde 5 dakika esneme yapın. Boynunuzun çığlığını duyun ve hayata dik bakın.

