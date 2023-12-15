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Boz ayı, gazetecilerin su havuzuna düşen dronunu kurtardı - Son Dakika
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Boz ayı, gazetecilerin su havuzuna düşen dronunu kurtardı

Antalya'da Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda boz ayıların sefa sürdüğü su havuzuna düşen gazetecilerin dronunu, bir boz ayı ağzıyla sudan çıkardı ve kafesine taşıdı.

Boz ayı, gazetecilerin su havuzuna düşen dronunu kurtardı
15.12.2023 - 22:14,
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- Gazetecilerin su havuzuna düşen dronunu boz ayı kurtardı

Havuza koşan bir boz ayı önce dronu ağzına alıp sudan çıkardı

Dronla burada da ilgilenen ayı diğer dronu diğer ayılardan uzaklaştırıp kafesine taşıdı.

ANTALYA - Antalya'da Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda 7 bireylik boz ayı ailesi görüntülemek isteyen gazetecilerin dronu, ayıların sefa sürdüğü su havuzuna düştü. Dronun düşmesiyle birlikte havuza koşan bir boz ayı önce dronu ağzıyla sudan çıkardı sonra ise kümesine getirerek görevlilere teslim etti.

Kepezaltı bölgesinde 650 dönümlük ormanlık arazi içerisine kurulu Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda, 150 türde bin 500'ü geçkin hayvana ev sahipliği yapıyor. Hayvanat bahçesinde anne, baba, büyük abla ile ağabey ve 3'er yaşında 3 kardeşten oluşan 7 bireylik boz ayı ailesi türler arasında en dikkat çekenler arasında bulunuyor. Doğal Yaşam Parkı'nı yılın ilk 11 ayında 1 milyona yakın kişi tarafından ziyaret edildi. Doğal Yaşam Parkı'nda yaşanılan bu hareketliliği çekmek isteyen gazeteciler yüksek güvenlik önlemi altında tutulan boz ayı ailesini görüntülemek için drone kaldırdı.

Havuza düşen dronu ayı çıkardı

Bu sırada teknik arıza veren drone, bir anda önce ağaca çarptı, ardından ise boz ayılarının sefa sürdüğü havuza düştü. Dronun düştüğünü gören bir boz ayı, koşarak havuza girdi. Bir süre dronu inceleyen ayı ardından dronu ağzına alarak güvenli bölgeye çıkardı.

Görevliler ağzından aldı

Dronele burada da ilgilenen ayı diğer ayıların tehlike verebileceğini sezerek dronu ağzıyla kafesine taşıdı. Drone daha sonra burada Doğal Yaşam Parkı görevlileri tarafından ağzından alınarak kurtarıldı. Ayının dronu ağzına alarak su dolu havuzdan çıkarma anları ise kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA
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