Boz Fıstık Hasadı Başladı - Son Dakika
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Boz Fıstık Hasadı Başladı

Boz Fıstık Hasadı Başladı
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Antep fıstığının ilk mahsulü boz fıstığın hasadı, tarım işçilerinin emekleriyle başlamış durumda.

Antep fıstığının ilk mahsulü olan boz fıstığının hasadı başladı.

Başta baklava olmak üzere tatlılardan yemeğe kadar Türk mutfağının birçok alanında kullanılan Antep fıstığında hasat heyecanı yaşanıyor.

Tarım işçileri, sıcağın etkisiyle sabahın erken saatlerinde işe başlayarak ağaçtan kopardıkları fıstıkları yere serilen bezlerde topluyor. Daha sonra fıstıklar, traktör römorkunda temizleme, kırma ve kavlama işlemleri için tesislere götürülüyor.

Normal Antep fıstığına göre hasadı yaklaşık bir ay önce yapılan, yağlı ve yeşil renkte olan boz fıstık, keskin aromasıyla başta baklava olmak üzere birçok tatlı ve yemeğe lezzet katıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Oğuzeli ilçesine bağlı kırsal İkizceli Mahallesi yakınındaki tarlada hasat yapan çiftçi ve işçilerle buluştu.

Hasada eşlik eden Sağlam, daha sonra AA muhabirine, çiftçilerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Geçen yıl 1 milyon 450 bin dekar alanda üretim yapıldığını ifade eden Sağlam, şunları kaydetti:

"Bu yıl yağışların bol olması nedeniyle yer altı sularımızda yükselme oldu ve üretim artışı yaşadık. 2025'te 44 bin ton olan rekoltemiz, her ne kadar 220 bin dekar alanda yaşanan dolu ve hortum afetine rağmen 60 bin ton olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Ayrıca üretim bu sene 1 milyon 469 bin dekar alana çıktı."

Bu sene Antep fıstığı üretiminin yoğun olduğu lokasyonlarda dolu ve hortum oluştuğunu hatırlatan Sağlam, "3 Mayıs'taki afetten dolayı 2027'deki üretim için karagözlerin çıkmama gibi bir riskle karşı karşıydık ancak yağışların çok olmasından dolayı ve Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü ile ekiplerimizin ağaçların bakımı için yoğun çalışmalarından dolayı telafi edebileceğimizi düşünüyoruz. Tüm üreticilerimize bereketli sezon diliyorum." diye konuştu.

Çiftçi Kasım Çevik de hasat sevinci ve emeğin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Mevsimlik işçi Aliye Demir de sabahın erken saatlerinde mesaiye başladıklarını anlatarak, hasat dönemi olduğu için memnun olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Gaziantep, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boz Fıstık Hasadı Başladı - Son Dakika

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