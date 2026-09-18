Bozay, Sofya\'daki AB Balkanlar forumunda Balkanlar\'ın özne olarak görülmesini istedi

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da "Avrupa Birliği (AB) Balkanlar ile Buluşuyor" Forumu düzenlendi.

Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE), Avrupa Liberal Forumu ve Bulgaristan Atlantik Kulübünce, Tech Park Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen forumda, AB ile Balkan ülkelerinin AB'ye entegrasyonu, bölgesel işbirliği ve ülkelerin AB ile sürdürülebilir yakınlaşması için gerekli reformlar ele alındı.

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Avrupa'yı Yenile (Renew Europe) grubundan Bulgaristan milletvekili İlhan Küçük, forumun açılışında yaptığı konuşmada, Bulgaristan'ın AB ile Balkanlar arasında aktif bir bağlantı noktası olması gerektiğini söyledi.

Küçük, bölgenin coğrafi konumunun tek başına stratejik bir avantaja dönüşmesi için yeterli olmadığını belirterek, altyapı, dijitalleşme ve eğitim alanlarında yatırımlara ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova da forumda yaptığı konuşmada, ülkenin AB, Schengen bölgesi ve Avro Bölgesi'ne entegrasyonunun farklı aşamalarda gerçekleştiğini belirterek, reformlara ve AB'nin kurallarına, ilkelerine ve değerlerine bağlılığın üyelik sonrasında da devam etmesi gerektiğini söyledi.

Dünyadaki stratejik rekabetin ve değişimin hızının arttığını belirten Petrova, Avrupa ve Balkanlar'ın kendi geleceğini şekillendirebilmeleri için güçlü ortaklıklara, teknoloji, ham madde ve enerjiye erişime ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Türkiye'yi temsilen katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay da Balkan ülkelerinin stratejik coğrafi konumuna dikkati çekerek, "Balkanlar, bağlantıları sağlayan bir koridor olarak görülüyor." dedi.

Bozay, Balkanlar'ın yalnızca bir köprü veya geçiş koridoru olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, bölgenin kendi jeopolitik, jeoekonomik ve kültürel gerçekliğine sahip bir özne olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Balkanlar'da ulaşım, enerji ve veri olmak üzere üç alanda bağlantının önemine dikkati çeken Bozay, enerji bağlantılarının Bulgaristan, Romanya ve Türkiye gibi ülkelerin kapasitesini güçlendireceğini vurguladı.

Bozay, Türkiye'nin Balkanlar'daki amacının bölgesel ve ikili düzenlemeler yoluyla bölgenin kendi kapasitesini geliştirmesine katkı sağlamak olduğunu belirterek, bu kapsamda oluşturulan "Balkanlar Barış Platformu"nun söz konusu kapasitelerden yararlanmayı amaçladığını söyledi. Platformun diğer bölgesel düzenlemelere alternatif değil, tamamlayıcı nitelikte olduğunu kaydetti.