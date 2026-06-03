Bozayı ve Yavruları Dron ile Görüntülendi

ERZURUM'un Tortum ilçesinde bozayı ve 3 yavrusu dron ile görüntülendi.
Tortum'un doğal güzelliklerini görüntüleyen amatör dron kullanıcısının kamerasına bozayılar yansıdı. Uzunkavak Mahallesi kırsalında dağda bozayı ve 3 yavrusu kendilerine yaklaşan dronu görünce, kayalıklara tırmanmaya başladı. Zaman zaman durarak drona bakan ayılar, 5 dakika sonra gözden kayboldu.
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