Bozcaada Bizim Hareketi, liman projesinde Bakanlık cevaplarını yetersiz buldu - Son Dakika
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Bozcaada Bizim Hareketi, liman projesinde Bakanlık cevaplarını yetersiz buldu

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Bozcaada Bizim Hareketi, liman projesinde Bakanlık cevaplarını yetersiz buldu
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Bozcaada Bizim Hareketi, liman genişletme projesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle Bursa'da görüştü. Hareket, cevapları yetersiz bulduğunu, uygulama projesinin hâlâ hazır olmadığını ve soru işaretlerinin giderilmediğini açıkladı.

(ÇANAKKALE) - Bozcaada Bizim Hareketi, Bozcaada'da planlanan liman projesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle yapılan görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Proje üzerinde konuştuğumuz, bizlere bilgi veren Bakanlık yetkililerinin, yönelttiğimiz hukuki, idari ve bilimsel dayanaklı sorulara verilen cevapları bizler için yetersizdi" ifadeleri kullanıldı.

Bozcaada Bizim Hareketi temsilcileri, Bozcaada'da yapılması planlanan liman genişletme projesine ilişkin soru ve kaygılarını iletmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle bir araya geldi.

Bursa'da gerçekleştirilen toplantıya, Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe, belediyeden bir teknik personel ile Bozcaada Bizim Hareketi'ni temsilen 4 kişilik heyetin katıldığı aktarıldı.

Bozcaada Bizim Hareketi, görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"İki saatten uzun süren ve bakanlık yetkililerinin gerek sözel gerekse görsel sunumları sonucunda, ihalesi bitmiş, ihale ve idari teknik şartnamesi hazır bu devasa işin hala uygulama projesinin hazır olmadığını gördük. Bizler bu projeyi kimin istediğini, hangi ihtiyaca karşılık olduğunu anlayamadığımız gibi, bu liman genişletme işinin hangi sorunları çözeceğine dair ikna edici bir açıklama yapılmadığını da ısrarla vurguluyorduk. Katıldığımız toplantıda gördük ki, tespitlerimiz ve analizlerimiz büyük ölçüde yerindeymiş ancak yapılan sunum ve açıklamalar, projeye ilişkin soru işaretlerimizi gidermek bir yana, yeni sorular doğurdu.

"CEVAPLAR YETERSİZDİ"

Proje üzerinde konuştuğumuz, bizlere bilgi veren Bakanlık yetkililerinin, yönelttiğimiz hukuki, idari ve bilimsel dayanaklı sorulara verilen cevapları bizler için yetersizdi. Örneğin, liman içinde oluşacak kirlilik ve akıntı konusunda yaptıkları değerlendirmeyi bizimle paylaşacaklarını söylediler. 'Siz etüt yapın, paylaşalım' dediler. Yani ya yapılmamış ya da yapılmış olsa bile kamuoyuyla paylaşılmamış, tartışmaya açık çok sayıda konu var.

Bu görüşme neticesinde, bizi muhatap aldıklarını ve belediyeyle birlikte görüşmek istediklerini anladık. Ancak bu durum, şeffaflık talebimizin karşılandığı anlamına gelmez. Aksine, kamuoyunun bilgilendirilmesi için hala somut belgelere, açık planlara ve bilimsel çalışmalara ihtiyaç olduğunu gösterir.

Şimdi istediğimiz, bu çok aşamalı olduğu anlaşılan projenin halkı yavaş yavaş alıştırarak toplamda dev bir inşaat görüntüsüne, betona, dolguya ve büyüklüğe dönüştürülmemesidir. Taleplerimiz nettir. Bu proje ihtiyaçlarımıza cevap vermemektedir!"

Kaynak: ANKA
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