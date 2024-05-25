Bozcaada'da Tiny House Kullanımı Yasaklanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bozcaada'da Tiny House Kullanımı Yasaklanıyor

Bozcaada\'da Tiny House Kullanımı Yasaklanıyor

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, tiny house (küçük ev) kullanımının yasaklanması için belediye meclisi kararlar alacak. Ada için önemli olan imar planı çalışmaları devam ederken, hareketli yapılar ve konteyner evlerin tarım arazilerinde uzun süre konuşlandırılması ve kullanılması yasaklanmıştır. Bu kararların uygulanması için gerekli işlemler haziran ayı meclisinde ele alınacaktır.

25.05.2024 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Ege'deki önemli turizm merkezlerinden Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde tiny house (küçük ev) kullanımının yasaklanmasına yönelik belediye meclisince bazı karalar alınacağı bildirildi.

Bozcaada Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, adanın en önemli konulardan biri olan imar planıyla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Ada için çok önemli olan 1/1000 ve 1/5000 Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmalarının belediye personeli, meclis üyeleri, avukatlar ve konunun uzmanları ile beraber durum tespiti yapılması amacıyla incelendiği ifade edilen açıklamada, 'tiny house' olarak bilinen hareketli yapılar ve konteyner evlerle ilgili şunlar kaydedildi:

"3194 sayılı İmar Kanunu, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gibi arazilerde yapılaşmayı düzenleyici yasal mevzuat çerçevesinde herhangi bir izin alınmadan ikamet veya ticari amaçlarla kullanılan bu yapıların tarım arazilerinde uzun süre konuşlandırılması ve kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca 2863 Sayılı Kanun'un 65. maddesinde, 'Tescil edilen sit alanları ve korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile korunma alanlarının bu kanuna göre tebliğ veya ilan edilmiş olmasına rağmen yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya her ne suretle olursa olsun zarar görmesine kasten sebebiyet verenler ile izin alınmaksızın inşai ve fiziki müdahale yapanlar veya yaptıranlar, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır' hükmü yer almakta olup, suç teşkil eden bu eylemleri gerçekleştirenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunulacaktır.

Çanakkale Valiliğinin 20 Aralık 2023 tarihli yazısı ile hem belediyemize hem kaymakamlığımıza konu ile ilgili bildirimler yapılmıştır. Tüm bu kanun ve yönetmeliklere istinaden alınan kararlar şöyledir: Bozcaada'ya giren ve tarım arazisine konuşlandırılan tüm hareketli yapılar ve konteyner evler mühürlenmeye başlamıştır. Mühürleme işleminden sonra kanuni süreçler hızla işletilecektir. Bozcaada'da mevcutta bulunan bu tip yapıların elektrik ve su hizmetlerinden yararlanmasına izin verilmeyecektir. Resmi makamlar nezdinde, tüm hizmetlerin kesilmesi için işlemler ivedi olarak başlatılacaktır. İlgili kanunlar gereğince Bozcaada'ya giriş yapan tüm hareketli yapıların ve konteynerlerin sahiplerine, bunların tarım arazisine konulmasının, elektrik ve su bağlanmasının yasak olduğuna dair bildirim yapılacaktır. Bu gibi yapıların tarım arazisine konuşlandırılmasına, elektrik su ve foseptik bağlantılarının yapılmasına yardımcı olanlar hakkında ilgili yasanın izin verdiği şekilde hukuki işlemler başlatılacaktır. Bu kararların uygulanması için gerekli tüm işlemler Bozcaada Belediyesinin haziran ayı meclisinde ele alınacaktır."

Kaynak: AA

Çanakkale, Bozcaada, Çevre, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozcaada'da Tiny House Kullanımı Yasaklanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:24 Eş katili, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti Eş katili, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti
11:24 Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP’ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak
11:22 Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı Hırsızlar, belediyenin çilek tarlasını talan etti Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı! Hırsızlar, belediyenin çilek tarlasını talan etti
10:51 Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı
00:23 Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından darbedildi Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından darbedildi
11:49 Zorlu Enerji İsrail’de 3 girişimdeki hissesini satacak Zorlu Enerji İsrail’de 3 girişimdeki hissesini satacak
10:57 Fenerbahçe, İstanbulspor maçının yanı sıra Konyaspor-Galatasaray maçını da takip edecek Fenerbahçe, İstanbulspor maçının yanı sıra Konyaspor-Galatasaray maçını da takip edecek
10:18 Kızılcık Şerbeti’nde ağızları açık bırakan sahne Nilay’la tartışan Görkem kendisini dövdü Kızılcık Şerbeti'nde ağızları açık bırakan sahne! Nilay'la tartışan Görkem kendisini dövdü
09:50 İstanbul Boğazı’nda “Osaka“ alarmı 40 bin ton petrol taşıyan tanker dümen arızası nedeniyle sürüklendi İstanbul Boğazı'nda "Osaka" alarmı! 40 bin ton petrol taşıyan tanker dümen arızası nedeniyle sürüklendi
09:47 SPK, 3 şirketin halka arzına onay verdi SPK, 3 şirketin halka arzına onay verdi
09:47 Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu Galatasaray başkanını seçiyor Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu? Galatasaray başkanını seçiyor
09:36 Trabzonlu esnafın kampanya afişi görenleri şaşkına çevirdi Trabzonlu esnafın kampanya afişi görenleri şaşkına çevirdi
09:31 Özel’den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Hedefim CHP’nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak Özel'den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Hedefim CHP'nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak
09:27 Papua Yeni Gine’de bilanço ağırlaşıyor 1100 ev toprak altında kaldı, ölü sayısı 300’ün üzerine çıktı Papua Yeni Gine'de bilanço ağırlaşıyor! 1100 ev toprak altında kaldı, ölü sayısı 300'ün üzerine çıktı
08:48 8 yaşındaki Eftelya, hamburger yeme yarışında can verdi 8 yaşındaki Eftelya, hamburger yeme yarışında can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 11:55:55. #1.13#
SON DAKİKA: Bozcaada'da Tiny House Kullanımı Yasaklanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement