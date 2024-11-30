Bozcaada ve Gökçeada Feribot Seferleri Fırtına Nedeniyle İptal Edildi

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1)BOZCAADA VE GÖKÇEADA FERİBOT SEFERLERİNE 'FIRTINA' ENGELİ

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Geyikli'den saat 23.00, Bozcaada'dan 22.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 09.00, 13.00, 17.00 ve 21.00, Gökçeada'dan saat 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri yapılamayacak.