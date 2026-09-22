Bozcaada Yat Rıhtımı\'nda Bakanlık işletmelerin kaldırılmasını istedi

Haber: Buse ÖZBEY

(ÇANAKKALE) - Bozcaada Limanı'nda "Yat Yanaşma Rıhtımı" projesinin yapım süreciyle birlikte çevresel değerlendirme sürecine ilişkin tartışmalar devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü, proje alanındaki işletmelerin kaldırılmasını ve alanın şantiye olarak kullanılmak üzere boşaltılmasını istedi. Bölge sakinleri, projenin 2018 yılında "ÇED Gerekli Değildir" kararı verilen farklı isimdeki bir projeye dayandırıldığı gerekçesiyle açtıkları davada, yürütmenin durdurulmasını talep etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü'nün yazısına göre, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi gerçekleştirilen "Bozcaada Limanı Yat Yanaşma Rıhtımı" işi için sözleşme 2 Mart 2026'da imzalandı ve 12 Mart 2026'da yer teslimi yapılarak işe başlandı.

Yazıda, mevcut mendireğin ekinde gösterilen bölümünün yapım süresi boyunca şantiye alanı olarak kullanılmasının planlandığı belirtildi. Çanakkale Valiliği tarafından ilan edilen inşaat yasaklarının sona ermesinin ardından fiziki imalatlara başlanacağı, işin sözleşmeye göre bitiş tarihinin ise 6 Aralık 2028 olduğu kaydedildi.

Bakanlık, iş programının aksamaması ve yapım çalışmalarının sözleşme süresi içerisinde tamamlanabilmesi amacıyla alanda faaliyet gösteren işletmelerin kaldırılmasını ve alanın boşaltılmasını istedi. Yazı, Bozcaada Belediye Başkanlığı, Bozcaada Kaymakamlığı ve Bozcaada Liman Başkanlığı'na gönderildi.

2018'DEKİ PROJE İLE 2025'TEKİ İHALE ARASINDAKİ FARK TARTIŞILIYOR

Projenin çevresel değerlendirme sürecinin dayanağı olarak Çanakkale Valiliği tarafından verilen 28 Aralık 2018 tarihli "ÇED Gerekli Değildir" kararı gösteriliyor. Söz konusu karar, "Bozcaada Balıkçı Barınağı İskelesi ve Rıhtımın Geliştirilmesi Projesi" için verilmişti. Buna karşın 2025 yılında ihale edilen işin adı "Bozcaada Limanı Yat Yanaşma Rıhtımı" olarak yer alıyor.

Bozcaada'da yaşayan vatandaşlar, 2018 tarihli çevresel kararın 2025'te ihale edilen "Bozcaada Limanı Yat Yanaşma Rıhtımı" işine dayanak gösterilmesini yargıya taşıdı.

Çanakkale 2. İdare Mahkemesi'ne açılan davada, 2018 tarihli kararın kapsamı ve geçerliliği ortaya konulmadan, 2025 yılında ihale edilen iş ile 2018 tarihli projenin aynı olup olmadığı açıklığa kavuşturulmadan ve gerekli olması halinde yeni bir çevresel değerlendirme süreci işletilmeden yapım faaliyetlerine geçilmemesi talep edildi.

Davacı taraf ayrıca, bu talebin Bakanlık tarafından zımnen reddedilmesine ilişkin 22 Nisan 2026 tarihli işlemin iptali ve yürütmenin durdurulmasını istedi.

Dava dilekçesinde, 2018 tarihli Proje Tanıtım Dosyası'nın (PTD) konusunun "Bozcaada Balıkçı Barınağı İskelesi ve Rıhtımın Geliştirilmesi Projesi", 2025 yılında ihale edilen işin ise "Bozcaada Limanı Yat Yanaşma Rıhtımı" olduğu belirtildi.

"İKİ PROJENİN İŞLEVİ FARKLI"

Dilekçede, iki projenin yalnızca isimlerinin farklı olmadığı, kullanım amacı ve işlevlerinin de farklı olduğu ileri sürüldü. 2018 tarihli çevresel kararın yeni ihale konusu işe otomatik olarak dayanak yapılamayacağı savunuldu.

Davacı taraf, 11 Mart 2026'da Bakanlığa yaptığı başvuruda, 2025 yılında ihale edilen iş ile 2018 tarihli proje arasındaki ilişkinin açıklanmasını, 2018 tarihli kararın kapsamı ve geçerliliğinin ortaya konulmasını ve gerekli olması halinde yeni bir çevresel değerlendirme sürecinin işletilmesini istedi. Başvuruda ayrıca bu süreç tamamlanmadan yapım ve uygulama aşamalarına geçilmemesi, başlanmışsa çalışmaların durdurulması talep edildi.

Bakanlığın başvuruya 30 gün içinde yanıt vermemesi üzerine talebin 22 Nisan 2026'da zımnen reddedildiği gerekçesiyle dava açıldı. Mahkemenin 31 Temmuz 2026 tarihli kararıyla dava dilekçesinin yeniden düzenlenmek üzere reddedilmesinin ardından dava 28 Ağustos'ta yenilendi.

"2018 TARİHLİ KARAR KAPSAMINDA YÜRÜTÜLÜYOR"

Dava dilekçesinde, dava açıldıktan sonra elde edilen 13 Ağustos 2026 tarihli Çanakkale Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yazısına da yer verildi.

Yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğünün 11 Ağustos 2026 tarihli yazısıyla "Bozcaada Limanı Yat Yanaşma Rıhtımı" işinin 2018 tarihli "ÇED Gerekli Değildir" kararı kapsamında yürütüldüğünün bildirildiği ifade edildi.

Dava dilekçesinde, bu yazının Bakanlık'ın 2018 tarihli çevresel kararı 2025 tarihli yat yanaşma rıhtımı işine dayanak kabul ettiğini ortaya koyduğu savunuldu. Ancak Valilik yazısında, iki projenin teknik, işlevsel ve çevresel etkiler bakımından aynı olduğuna ilişkin ayrıca bir değerlendirme yapılmadığı, Bakanlık'ın bildirimine yer verildiği belirtildi.

Dilekçede ayrıca Valiliğin 18 Eylül 2023 tarihli bir yazıyla 2018 tarihli çevresel kararın geçerliliğinin devam ettiğini bildirdiği kaydedilerek, bu değerlendirmenin hangi fiili başlama belgesi, imalat tutanağı veya diğer somut belgelere dayandığının açıklanması istendi.

İHALE KAPSAMINDA ÇOK SAYIDA FİZİKİ İMALAT VAR

Dava dilekçesinde, 2025 yılında ihale edilen işin teknik kapsamına da dikkat çekildi. İhale belgelerine göre proje kapsamında 291 metre ana dalgakıran onarımı, 152 metre ana dalgakıran uzatılması, 165 metre tali dalgakıran ve 135 metre rıhtım onarımı ile çelik fener kulesi yapılması öngörülüyor.

Dilekçede ayrıca büyük miktarlarda taş ve beton kullanımı, anroşman, antifer beton blokların taşınması ve yerleştirilmesi ile rıhtım donanımlarının yapılmasının planlandığı belirtilerek, çalışmanın yalnızca küçük ölçekli bakım ve onarım faaliyetinden ibaret olmadığı savunuldu.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTENDİ

Davacı taraf, Çanakkale 2. İdare Mahkemesinden, 2018 tarihli "ÇED Gerekli Değildir" kararının 2025 tarihli "Bozcaada Limanı Yat Yanaşma Rıhtımı" işine dayanak kabul edilmesine ilişkin zımni ret işleminin iptalini istedi.

Dilekçede ayrıca dava sonuna kadar yürütmenin durdurulması ve bu kapsamda projenin uygulama, yapım, şantiye alanı oluşturma ve fiili icra faaliyetlerinin sürdürülmemesi talep edildi.