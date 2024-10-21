Bozdağ: FETÖ ile Mücadele Sürecek

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(ANKARA) - TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin "Teröristbaşının ölümü, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesini asla zaafa uğratmayacaktır. FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürecektir" açıklamasını yaptı.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ elebaşı/teröristbaşı Gülen öldü. Şimdi hesap vakti. Orada koruyacak ABD de yok. Kabri cehennem çukurlarından bir çukur, mekanı cehennem olsun. Teröristbaşının ölümü, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesini asla zaafa uğratmayacaktır. FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürecektir."