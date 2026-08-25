Bozdoğan'da orman yangını kontrol altında
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kakkalan Mahallesi Çaputluçam mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Şefliğine bağlı 5 arazöz ve 2 tanker sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Kaynak: AA
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