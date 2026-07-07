Bozdoğan'da Yangın: Havadan ve Karadan Müdahele

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yazıköy mevkisinde zeytinlik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman işletme müdürlüğüne bağlı yer ekiplerinin yanı sıra 3 uçak ve 4 helikopter sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.