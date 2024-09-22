Bozdoğan\'da Zeytinlik Yangını

Güncel

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte söndürülürken, 8 dönüm alan zarar gördü.

Bozdoğan'ın kırsal Kaklan Mahallesi'nde zeytinlik alanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 4 arazöz ile Aydın Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte söndürüldü. Yangında 8 dönüm zeytinlik alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.