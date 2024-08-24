Bozkırın ortasındaki 3 asırlık çermik talan edildi, geriye harabe kaldı - Son Dakika
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Bozkırın ortasındaki 3 asırlık çermik talan edildi, geriye harabe kaldı

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Sivas'ta yaklaşık 350 yıl boyunca şifa dağıtan termal su üzerine inşa edilen çermik, kimliği belirsiz kişilerce talan edildi. Harabeye dönen çermiğin içler acısı hali dron ile havadan görüntülendi.

24.08.2024 14:30
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Bozkırın ortasındaki 3 asırlık çermik talan edildi, geriye harabe kaldı

Şifalı çermik eski günlerine kavuşmayı bekliyor

SİVAS - Sivas'ta yaklaşık 350 yıl boyunca şifa dağıtan termal su üzerine inşa edilen çermik, kimliği belirsiz kişilerce talan edildi. Harabeye dönen çermiğin içler acısı hali dron ile havadan görüntülendi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesine 22 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaköy'de bulunan çermik, şifalı suyu ile dikkatleri üzerine çekiyor. 37 santigrat su sıcaklığına sahip olan çermiğin kükürtlü suyu; romatizma, eklem hastalıkları, bağırsak sistemindeki bozukluklar, idrar yolu hastalıkları ve kadın hastalıklarına iyi geldiği düşünülüyor. 2019 yılı sonlarında başlayan koronavirüs salgını döneminde kapatılan çermik, yaklaşık 4 yıldır atıl vaziyette bulunuyor. Yerleşkede bulunan otel dahil birçok noktası kimliği belirsiz kişilerce talan edilen çermik, yeniden onarılarak hizmete açılmayı bekliyor.

Pandemi hedefleri alt üst etti

Ortaköy'de ikamet eden Süleyman Arıcan, pandemi nedeniyle kaplıcanın adeta yok olduğunu söyleyerek, "Burası bir kaplıca. Buranın 350 yıllık bir geçmişi var. İlçemizde çok faydalı olan bir kaplıca. Aynı zamanda köyümüze ekonomik olarak da çok katkıda bulunan bir kaplıcamızdı. Geçen dönemdeki muhtarımız burayı beş yıl ihaleye verdi. Bu süreçte bir pandemi dönemi geçirdik. Bu pandemi döneminde bütün turizm sektörü çöktüğü için bizim kaplıcamızda çöktü. Bununla birlikte yağmalar başladı. Kapılarını, pencerelerini, güneş enerjilerini söktüler, yağmaladılar. Bu hale getirdiler. Eskiden burası çok güzeldi. Pandemi süreci bütün hedeflerimizi alt üst etti. Romatizma, kadın hastalıkları gibi birçok hastalığa iyi geliyor. Şu anda biz diyoruz ki buralar yapılsın. Devlet de bize destek versin. Muhtarlığımız ölçüsünde burayı güzel bir yer yapalım, halka açalım. Ekonomimize bir katkı sunalım" dedi.

"Gördüğümüz manzara bizi şok etti"

Yurt dışında yaşayan Mehmet Tekin, "Buraya gezmeye geldik. İki üç sene önce kısmet olacaktı işte bir yoldayken işimiz çıktı. Gelemedik kısmet olmadı. Bu sene de oğlumla gelmeyi düşündük. Geldiğimizde manzara bizi şok etti. Bu vaziyette olduğunu beklemiyordum. Burada tekrar bir yaşamın olmasını isteriz" ifadelerine yer verdi.

Bozkırın ortasındaki 3 asırlık çermik talan edildi, geriye harabe kaldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bozkırın ortasındaki 3 asırlık çermik talan edildi, geriye harabe kaldı - Son Dakika

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