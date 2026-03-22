Bozkurt'ta Asırlık Bayram Pilavı Kutlandı - Son Dakika
Bozkurt'ta Asırlık Bayram Pilavı Kutlandı

Bozkurt\'ta Asırlık Bayram Pilavı Kutlandı
22.03.2026 21:22
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 134 yıldır süregelen bayram pilavı etkinliğinde 120 kazan pilav dağıtıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 134 yıldır sürdürülen "asırlık bayram pilavı" etkinliğinde, 120 kazan etli pilav vatandaşlara ikram edildi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 1200 kilogram pirinç ve 600 kilogram et kullanılarak hazırlanan etli pilav, Bozkurt Kapalı Pazaryeri ile Bozkurt Meydanı'nda belediye personelince vatandaşlara dağıtıldı.

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, programda yaptığı konuşmada, ilçe sakinlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Yanık, "Geçmişten bugüne kadar atalarımızdan bize miras kalan pilav şölenimizi sizlerle icra etmenin mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. İnşallah bu gelenek ve göreneklerimiz gelecek nesillere de bizlerden aktarılarak devam edecektir." dedi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci de konuşmasında, geleneğin birlik ve beraberlik içinde uzun yıllar sürmesini temenni ederek vatandaşların bayramını kutladı.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ise 134 yıldır, birliğin, paylaşmanın ve kadim geleneğin yaşatıldığı bu güzel buluşmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinliğe, Bozkurt Kaymakamı İsmail Koçdoğan, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, AK Parti Bozkurt İlçe Başkanı Utku Eren, MHP Bozkurt İlçe Başkanı Cemal Karakaya, belediye ve İl Genel Meclisi üyeleri, daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bozkurt'ta Asırlık Bayram Pilavı Kutlandı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bozkurt'ta Asırlık Bayram Pilavı Kutlandı - Son Dakika
