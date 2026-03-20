Bozkurt\'ta Helva-Ekmek Geleneği

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde helva-ekmek ile bayramlaşma geleneği sürdürülüyor.

İlçenin Sınarcık semti sakinleri, bayram namazı çıkışında evlerinden getirdikleri ekmek ile top ve kaşık helvasını bayramlaşmaya katılanlara ikram ediyor.

Bayramlaşmaya Kaymakam İsmail Koçdoğan, Belediye Başkanı Muammer Yanık, İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Coşkun Özdemir, İlçe Emniyet Amir Vekili Alican Aydın, dernek başkanları, iş adamları ve mahalle sakinleri katıldı.