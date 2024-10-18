Bozkurt'ta İlk Kar Yağışı

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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yüksek kesimlerdeki köylere mevsimin ilk karı yağdı.

Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımını sağlayan kara yolunun yüksek kesimindeki Yaralıgöz Dağı ve Çiçekyayla köyü ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Etkili kar yağışı nedeniyle kara yolunun ulaşıma kapanması için kara yolları ekipleri kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.