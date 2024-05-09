Bozkurt\'ta Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Etkinliği Düzenlendi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi.
Bozkurt İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerince, ilçede kurulan Halk Pazarına stant açılarak trafik ekipmanları tanıtıldı.
Öğrencilere ve vatandaşlara kırmızı düdük, balon, çikolata, şeker hediye edildi.
Etkinliğe katılan Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, trafikte kullanılan ekipmanlar hakkında bilgi aldı.
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