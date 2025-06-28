Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Hasan K'nin (51) kullandığı 37 PR 274 plakalı otomobil, Esentepe köyü Çiçekyayla Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada araçtaki Hülya Kalaycı (47) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Çınar D, Çağrı D. ve Duygu D. ambulansla kaldırıldıkları Bozkurt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Bozkurt'ta Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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