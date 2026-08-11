Bozkurt'ta Selin 5. Yılı: Yeniden İnşa Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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Bozkurt'ta Selin 5. Yılı: Yeniden İnşa Başarıyla Tamamlandı

Bozkurt\'ta Selin 5. Yılı: Yeniden İnşa Başarıyla Tamamlandı
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Bakan Kurum, Bozkurt'taki sel felaketinin 5. yılında, bölgede yapılan yeniden inşa çalışmalarını vurguladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin 5'inci yıl dönümünde, bölgeden görüntüler paylaşarak, "Çok şükür bu zorluğundan da altından kalktık, el ele verdik bir kez daha zoru başardık" dedi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de Ezine Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen sel felaketinde 65 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi kayboldu. İş yerleri ile çok sayıda ev su altında kaldı, onlarca binada zarar oluştu ve altyapı kullanılamaz hale geldi. Selin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı 1,5 yıl içinde ilçede 663 konut ve 128 dükkan inşa etti. Selin tahrip ettiği yeşil alanlar eski görüntüsüne kavuştu, ilçenin sosyal alanları yenilendi ve genişletildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin 5'inci yıl dönümünde, sanal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Kurum, selin ardından 1,5 yıl içinde tamamlanan afet konutları ve ilçe merkezinden görüntülerin yer aldığı paylaşımda, "Acımızı kalbimize gömüp, yüzleri güldürmek için verdiğimiz emeğin hikayesi. Bozkurt'ta 5 yıl önce milletçe yaşadığımız sel felaketinin ardından bir an durmadan, beklemeden yaraları sarmaya, hasarları onarmaya, kayıplarımızı telafi etmeye başladık. Şimdi Bozkurt'umuz konutuyla, iş yeriyle, köprüsüyle, hastanesiyle, yeşil alanıyla bakmaya doyulmaz bir yer oldu" ifadelerini kullandı.

'HER ŞEY TEK TEK DÜŞÜNÜLDÜ, BAŞTAN SAVMA İŞLER YAPILMADI'

Görüntülerde yer alan esnaf Furkan Ünal, felaket anında dükkanının çatısına sığınarak kurtulduğunu anlattı. İlçenin yeniden ayağa kalkması konusunda devlete güvendiklerini belirten Ünal, "O süreçte her gün bakanları görüyorduk, çalışıyorlardı. Ekip çalışıyordu. Çalışmalar hiç durmadığı için aşırı bir güven vardı. Evlerin biteceğini, dükkanların yapılacağını herkes biliyordu. Her şeyin temeli atıldı ve hızlıca yapıldı. Yeni evler verildi, kentleşme daha güzel oldu, dere büyütüldü ve köprüler yapıldı. Elektriğinden altyapısına kadar her şey tek tek düşünüldü. Okullarımız, yüzme havuzumuz, spor salonlarımız ve hastanemiz yapıldı. Hiçbir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.

'DEVLETİMİZ BURAYI HIZLA TOPARLADI'

Esnaf Sultan Kütük, ilçeyi terk etmek istemediğini ifade ederek, "Başka bir şehre gitmeyi hiç düşünmedim, çünkü buranın toparlanacağına inandım. Çok şükür devletimiz burayı bu şekilde bırakmadı ve hızla toparladı. Eskisinden de güzel oldu" dedi.

'ŞİMDİ YENİ BİR ŞEHİR KURULDU'

Mehmet Korkut ise ilçenin tamamen baştan inşa edildiğini söyleyerek, "Daha iyisi nasıl yapılacak? Evler yapılmış, köprüler yapılmış, yollar yapılmış. Şu dükkan, kafeler falan hepsi sıfırlanmış, buralar tamamen gitmişti. Çamur ve odunlardan başka bir şey yoktu. Ama şimdi yeni bir şehir kuruldu, evler sıfırdan yapıldı. Gün geçtikçe burası daha da güzelleşiyor. Herkese Bozkurt'un eski yerlerini ve nasıl daha iyi hale getirildiğini görmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

'DAHA MODERN VE DÜZENLİ OLDU'

Nazlı Ersöz de yıkılan yerlerin, çok daha planlı ve güzel bir şekilde yapıldığını belirterek, "Şu an eskisine göre daha modern ve daha düzenli oldu diyebiliriz. Eskisine nazaran vakit geçirebileceğimiz çok daha fazla yer var. Sosyalleşebileceğimiz alanlar ve yeni kütüphaneler yapıldı. Hem doğayla iç içe hem de daha güzel bir Bozkurt var. Kaybedilenleri geri getiremeyiz ama ilçemizin şu anki hali gayet güzel" diye konuştu.

Çalışmalar hakkında bilgi veren TOKİ Uzmanı Tolga Han Kasap, "11 Ağustos 2021 selden hemen sonra ve çok kısa bir sürede yaklaşık 1,5 sene sonra ivedilikle 663 konut, 128 dükkan, pazar alanı, meydan teslim edilmiştir" dedi.

Kaynak: DHA

Doğal Afetler, Bozkurt, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozkurt'ta Selin 5. Yılı: Yeniden İnşa Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

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