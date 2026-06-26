Bozova'da Çırak Ölümü: Sanığa Müebbet İstemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bozova'da Çırak Ölümü: Sanığa Müebbet İstemi

26.06.2026 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde çırak M.K, yüksek basınçlı hava kompresörüyle yaralanarak öldü.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, 15 yaşındaki çırak M.K'nin yüksek basınçlı hava kompresörüyle ağır yaralanarak yaşamını yitirmesine ilişkin hazırlanan iddianame, Şanlıurfa 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 14 Kasım 2025'te ilçedeki sanayi sitesinde meydana gelen olayda, kalfa olarak çalışan tutuklu sanık H.A'nın, çalışır durumdaki yüksek basınçlı hava kompresörüne bağlı hortumu çırak M.K'ye tuttuğu ve ağır yaralanmasına neden olduğu belirtildi.

Ağır yaralanan M.K'nin kaldırıldığı Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 4 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybettiği aktarılan iddianamede, olayda kullanılan kompresörün 12 bar basınca sahip olduğu, bu tür cihazların yakın mesafeden uygulanmasının ölümcül sonuçlar doğurabileceğinin teknik incelemelerle tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede yer verilen Adli Tıp Kurumu raporunda, M.K'nin ölümünün yüksek basınçlı havanın neden olduğu bağırsak yırtılması ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği, yaralanma ile ölüm arasında doğrudan illiyet bağı bulunduğu, ölümde yaralanma dışında başka bir etken tespit edilmediği belirtildi.

Sanık ile mağdur arasında olay öncesinde herhangi bir husumetin bulunmadığı ifade edilen iddianamede, "şaka" amacıyla gerçekleştirildiği öne sürülen eylem nedeniyle ölümün meydana geldiği aktarıldı.

İddianamede, marangoz olarak çalışan sanık H.A'nın, mesleki bilgi ve deneyimi gereği basınçlı hava ekipmanlarının oluşturabileceği tehlikeleri öngörebilecek durumda olduğu, buna rağmen eylemini gerçekleştirdiği değerlendirmesine yer verildi.

Sanığın eyleminin olası sonuçlarını öngördüğü halde kabullendiği belirtilen iddianamede, olay tarihinde mağdurun çocuk yaşta olması da dikkate alınarak H.A'nın, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca "çocuğa karşı olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık hakkında hak yoksunluğu uygulanması, suçta kullanıldığı değerlendirilen eşyanın müsaderesi ve tutuklulukta geçen sürenin cezasından mahsup edilmesine karar verilmesi istenen iddianamede, davanın güvenlik gerekçesiyle başka bir yere nakledilmesinin uygun olacağı kaydedildi.

Olay

Bozova ilçesindeki bir atölyede çırak olarak çalışan 15 yaşındaki M.K'nin, 14 Kasım 2025'te aynı iş yerinde çalışan H.A. tarafından yüksek basınçlı hava kompresörüyle yaralandığı iddia edilmiş, iç organlarında oluşan hasar nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren M.K'nin ölümünün ardından gözaltına alınan H.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, Bozova, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozova'da Çırak Ölümü: Sanığa Müebbet İstemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya’da yolsuzluk kıskacındaki Başbakan Pedro Sanchez’e istifa çağrıları yükseldi İspanya'da yolsuzluk kıskacındaki Başbakan Pedro Sanchez'e istifa çağrıları yükseldi
Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor
Yüksek Mahkeme’den Trump’a yeşil ışık: Milyonlarca göçmeni sınır dışı edecek Yüksek Mahkeme'den Trump'a yeşil ışık: Milyonlarca göçmeni sınır dışı edecek
THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil
Netanyahu’nun mezuniyet törenindeki konuşması “Evine dön“ sloganlarıyla kesildi Netanyahu’nun mezuniyet törenindeki konuşması "Evine dön" sloganlarıyla kesildi
CHP Milletvekili Gürsel Erol’dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil CHP Milletvekili Gürsel Erol'dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil

17:52
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun okuma yazmayı 4. sınıfta öğrendiği ortaya çıktı
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun okuma yazmayı 4. sınıfta öğrendiği ortaya çıktı
17:35
Niğde’de havai fişek fabrikasında patlama Ölü ve yaralı var
Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama! Ölü ve yaralı var
16:39
Fatih Ürek’in dudak uçuklatan mirası için karar verildi Hepsi tek tek satılacak
Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası için karar verildi! Hepsi tek tek satılacak
16:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ihracatçıya müjde: Reeskont kredilerinin yıllık limitini 5 milyar liraya çıkarıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracatçıya müjde: Reeskont kredilerinin yıllık limitini 5 milyar liraya çıkarıyoruz
15:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
14:46
3 kardeşe acı veda Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 18:11:45. #7.12#
SON DAKİKA: Bozova'da Çırak Ölümü: Sanığa Müebbet İstemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.