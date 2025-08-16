Bozova'da Otomobil Çarpışması: 6 Yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 02 TP 678 ve 63 RY 897 plakalı otomobiller, Yeşilova Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.
