Bozova'da Uyuşturucu Operasyonu: 610 Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bozova'da Uyuşturucu Operasyonu: 610 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Bozova\'da Uyuşturucu Operasyonu: 610 Kök Kenevir Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yapılan operasyonda 610 kök kenevir ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Bu kapsamda yasa dışı kenevir ekildiği belirlenen adreste yapılan aramada, 610 kök kenevir ile 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bozova'da Uyuşturucu Operasyonu: 610 Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika

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