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(BİLECİK)- Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette yapımı tamamlanmak üzere olan proje ve ileride yapılması planlanan faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu, Başkan İmamoğlu'na misafirperverliği dolayısıyla teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.