Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, S Plakalı Servisçiler, Minibüsçüler ve Otobüsçüler Derneği ile bir araya geldi - Son Dakika
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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, S Plakalı Servisçiler, Minibüsçüler ve Otobüsçüler Derneği ile bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, S Plakalı Servisçiler, Minibüsçüler ve Otobüsçüler Derneği yöneticileri ve BOZSAN Bozüyük Sanayi Sitesi Kooperatifi yöneticileri ile bir araya geldi.

11.09.2024 15:55  Güncelleme: 17:38
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(BİLECİK) - Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük S Plakalı Servisçiler, Minibüsçüler ve Otobüsçüler Derneği yöneticileri ve BOZSAN Bozüyük Sanayi Sitesi Kooperatifi yöneticileri ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu'ya yönelik ziyaretler sürüyor. Bu kapsamda Bakkalcıoğlu ilk olarak S Plakalı Servisçiler, Minibüsçüler ve Otobüsçüler Derneği Başkanı Ramazan Akalın ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında ağırladı. BOZSAN Bozüyük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Burak Demir ve Yönetim Kurulu üyeleri ile de bir araya gelen Bakkalcıoğlu, misafirleriyle fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, S Plakalı Servisçiler, Minibüsçüler ve Otobüsçüler Derneği ile bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, S Plakalı Servisçiler, Minibüsçüler ve Otobüsçüler Derneği ile bir araya geldi - Son Dakika
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