Bozüyük Belediye Başkanı'ndan 23 Nisan Kutlaması

(BİLECİK) - Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "İlk defa tüm dünya çocuklarına armağan edilen bu tarihi günün 105. yıl dönümünde, tüm hemşehrilerimin ve özellikle geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" dedi.

Başkan Bakkalcıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Bakkalcıoğlu'nun mesajı, şöyle:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı bağımsızlık ateşinin ardından 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. Varlığını bağımsızlık mücadelesine adayan bir milleti temsil eden ve emperyalist güçlere karşı vatanımızın Kurtuluş Savaşı'nı yöneten Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin kuruluşunun yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

Dünyada bir benzeri daha olmayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün olan 23 Nisan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin simgesi olan çocuklarımıza armağan edildi. İlk defa tüm dünya çocuklarına armağan edilen bu tarihi günün 105. yıl dönümünde, tüm hemşehrilerimin ve özellikle geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."