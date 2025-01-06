Bozüyük Belediyesi 2025 Düğün ve Nişan Tesisleri İçin Kayıtları Başlattı

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(BİLECİK)- Vatandaşların düğün, kına ve nişan törenlerini ekonomik koşullarda yapabileceği Bozüyük Belediyesi Sosyal Tesis Salonları'nın 2025 yılı kayıtları başladı.

Bozüyük Belediyesi Sosyal Tesis Salonları'nın 2025 yılı kayıtları başladı. Vatandaşlar bugün erken saatlerden itibaren kayıtlarını Yeni Belediye Düğün Salonu'nda hazırlanan kayıt masalarında yaptırmaya başladı. Bozüyük Belediyesi tarafından 2025 yılı için 4 Eylül ve Yeşilkent Sosyal ve Kültürel Tesisleri'ndeki salonlar ile diğer sosyal tesisler ve küçük salonlar kiraya veriliyor.