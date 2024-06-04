Bozüyük Belediyesi Açık Yüzme Havuzu Çocuklara Hizmet Vermek İçin Hazırlanıyor

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(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi Açık Yüzme Havuzu, yüzme öğrenmek isteyen çocuklara hizmet vermek için hazırlanıyor.

Yaz Spor Okulları kapsamında gerçekleştirilecek yüzme kursları öncesinde, Bozüyük Belediyesi Açık Yüzme Havuzu, bakım ve onarımdan geçirilerek çocuklar için hazır hale getiriliyor.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yüzme havuzunda başlatılan çalışmalar kapsamında havuzun iç temizliği yapılarak, iç yüzeyindeki fayanslarının tamiri, havuz binasının çevre düzenlemesi ile filtre dairesi bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

Ekipler faaliyetlerine devam ederken, yüzme kursuna başvuru yapan minik öğrenciler de kursların başlamasını büyük bir heyecanla bekliyor.