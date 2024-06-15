Bozüyük Belediyesi Kış Spor Okulları'nda Satranç Kursu Sertifika Töreni

(BİLECİK) - Bozüyük Belediyesi Kış Spor Okulları kapsamında düzenlenen Satranç Kursu'na katılan ve Temel ve Orta Seviye Satranç eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, eğitim sertifikalarını Başkan Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun elinden aldı.
Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde bulunan Bozüyük Belediyesi Satranç Eğitim Merkezi'nde verilen eğitimleri tamamlayan öğrenciler için sertifika töreni düzenlendi. Törende eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikalarını veren Bakkalcıoğlu, öğrencilere ve satranç Antrenörü Cenk Akçay'a başarılar diledi.
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