(BİLECİK) - Bozüyük Belediyesi hayvan pazarındaki kurban satış yerleri, bayrama hazır hale getirildi.
Bozüyük Belediyesi, eski mezbaha bahçesinde yaptığı düzenlemeler çerçevesinde alanı bariyerlerle bölerek, kurban satış bölümleri oluşturdu.
Kurban Bayramı'na kadar hayvan satışının yapılacağı alanlardan yer kiralamak isteyen yetiştiriciler, Bozüyük Belediyesi hayvan pazarına başvurarak yer talebinde bulunabilecek.
Son Dakika › Güncel › Bozüyük Belediyesi Kurban Satış Yerlerini Hazırladı - Son Dakika
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