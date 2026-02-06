Bozüyük Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısını Gerçekleştirildi - Son Dakika
Bozüyük Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısını Gerçekleştirildi

06.02.2026 17:46  Güncelleme: 20:39
Bozüyük Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı. İhtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı miktarı belirlendi ve imar planı değişikliği önerisi oy birliğiyle komisyona sevk edildi.

(BİLECİK) - Bozüyük Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda iki gündem maddesi görüşüldü. Gündeme geçmeden önce, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin 3. yılı dolayısıyla, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu.

Gündemin ilk sırasında yer alan; hayatlarını sosyal yardımlarla idame ettirmek zorunda kalan ve bu sebeple belediyeden yardım talebinde bulunan ihtiyaç sahipleri ile Cansuyu Nakdi Yardım Projesi'nden yararlanan Bozüyüklülere Ramazan ayında katkı sağlamak amacıyla, bir defaya mahsus olmak üzere 2026 mali yılı içerisinde ödenecek Ramazan yardımı miktarının belirlenmesi, oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi. "Kasımpaşa Mahallesi 281 ada 67 parselde imar planı değişikliği yapılması" konusu da yine oy birliğiyle İmar Komisyonu'na sevk edildi.

Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından Başkan Bakkalcıoğlu, muhtarlarla görüşerek, istek ve taleplerini dinledi.

Kaynak: ANKA

