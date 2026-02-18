Bozüyüklüler, İftarda Belediye Yeni Düğün Salonu'nda Buluşacak - Son Dakika
Bozüyüklüler, İftarda Belediye Yeni Düğün Salonu'nda Buluşacak

18.02.2026 12:08  Güncelleme: 12:56
Bozüyük Belediyesi, bu yıl iftar programlarını Yeni Düğün Salonu'nda düzenleyecek. Başkan Bakkalcıoğlu, geleneksel iftarın burada gerçekleştirileceğini duyurdu.

(BİLECİK) - Bozüyük Belediyesi, bu yıl vatandaşları Belediye Yeni Düğün Salonu'nda düzenlenecek iftar programlarında buluşturacak.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, her yıl düzenlenen geleneksel iftarların, bu yıl Belediye Yeni Düğün Salonu'nda "Ramazan Sofrası"nda gerçekleştirileceğini açıkladı. Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyen Bakkalcıoğlu, şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi, her ramazan ayında belediyemiz, Kasımpaşa Camii'nin yanında bir iftar çadırı kurardı. Her akşam orada yüzlerce hemşehrimiz iftar yemeği yeme imkanı bulurdu. Fakat, artık kış günlerine yaklaştı ramazanlarımız ve orada çadırla bu işin olması da zorlaştı. O nedenle, 1990-95 yılları arasında görev yaptığım dönem yaptığım ve hala halk arasında 'Yeni Düğün Salonu' diye anılan salonda iftar yemeklerinin yeniden sizlerle buluşmasını sağlayacağız. Kalkan yere 'iftar çadırı' derdik; buraya da 'İftar Sofrası' diyoruz. Eski çadırın kurulduğu alanın ordan, Kasımpaşa Camii'nin önünden iftardan bir saat öncesinden başlayarak, servis araçları siz hemşehrilerimizi o bölgeye ulaştırabilecek. Burada yaklaşık 750 ila 900 kişinin aynı anda yemek yiyebileceği kadar masa ve sandalyeleri donatmış durumdayız. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunarken, tekrar ramazanın hayırlara vesile olmasını diliyorum"

Kaynak: ANKA

Bozüyük Belediyesi, Güncel, İftar, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
