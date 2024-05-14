Bozüyük Belediyesi'nden Vergi Ödeme Hatırlatması - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi'nden Vergi Ödeme Hatırlatması

Bozüyük Belediyesi\'nden Vergi Ödeme Hatırlatması

Bozüyük Belediyesi, emlak, çevre temizlik ile ilan ve reklam vergilerinin 1. taksit ödemelerinin 31 Mayıs 2024 Cuma günü sona ereceğini duyurdu. Vatandaşlar, vergilerini zamanında ödemeleri gerektiğini hatırlatıldı.

14.05.2024 17:10  Güncelleme: 18:39
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(BİLECİK) - Bozüyük Belediyesi'nden yapılan açıklamada, emlak, çevre temizlik ile ilan ve reklam vergilerinin 1. taksit ödemelerinin 31 Mayıs 2024 Cuma günü sona ereceği bildirildi.

Vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini zamanında ödemeleri gerektiğini hatırlatan Bozüyük Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, emlak, çevre temizlik ile ilan ve reklam vergilerinin 1. taksit ödemelerinin 31 Mayıs 2024 Cuma günü sona ereceğini duyurdu.

Yetkililer, mükelleflerin ödemelerini hafta içi 08.30 ile 16.50 saatleri arasında belediye veznesine, haftanın yedi günü 08.00 ile 23.00 saatleri arasında otogar veznesine, 100. Yıl Çarşı Meydanı'nda bulunan vezne ile 4 Eylül Hasan Ali Yücel Sosyal ve Kültürel Tesisi veznesine hafta içi 08.30-12.30-13.30-16.00 saatleri arasında ve Kapalı Pazar'ın açık olduğu cumartesi ve salı günlerinde Kapalı Pazar Veznesi'ne yapabileceklerini bildirdi.

Belediye veznelerinin, mükelleflerin hafta sonunda da rahatlıkla ödeme yapabilmeleri amacıyla 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar günü 08.30 ile 16.50 saatleri arasında da hizmet vereceği belirtildi.

Yetkililer, ödeme yapacağı miktarı bilmeyen vatandaşların emlak vergisi borçlarını (0228) 314 67 00 - dahili 148-149-150 numaralı telefonlardan öğrenebileceklerini, Bozüyük dışından vergi ödemek için ise 228134 nolu posta çeki hesabına para yatırabileceklerini, ayrıca 'www.bozuyuk.bel.tr' internet adresinden çevrim içi ödeme yapabileceklerini açıkladı.

Kaynak: ANKA

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