Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi'nde Sene Sonu Sergisi Açıldı

(BİLECİK) - Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri dolayısıyla düzenlenen sene sonu sergisi, yoğun bir katılımla açıldı.

Bozüyük HEM Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen sene sonu sergisi açıldı. Halk Eğitim Merkezinde yıl boyunca devam eden giyim ve el sanatları kurslarına katılan kursiyerlerin yaptığı ürünlerden oluşan sergi yoğun ilgi gördü. Sergi açılışına, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kaymakam Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, protokol üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Bilecik Valisi Aygöl Halk Eğitim kurslarına çeşitli iş kollarından emekli olmuş bireylerin geldiğini, mesleğini icra ettikten sonra gelip bu kurslarda sosyalleşmek, güzel vakit geçirmek, yeni bir meslek öğrenip ekonomiye katkı sağlamak amacıyla eğitimlerini devam ettirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki bizim bu kurslarımızın, halk eğitimlerimizin aynı zamanda bir Terapi Merkezi gibi çalıştığını görüyoruz. Çünkü insanlar, insanları gördükçe, ortamlara girdikçe sosyalleşir ve mutluluk derecesi artar. İnsanlar ne zaman emekli oluyor? bir insan emekli olma dönemi; hedefleri, umutları bitince oluyor ve görüyoruz ki aslında emekli olan bir sürü hemşehrimizin hedeflerinin bitmediğini, hala bu memlekete katkı sağlayamak düşüncesiyle bu kurslara gelerek bizlerle birlikte olduğunu görüyoruz. Aslında birçoğunun maddi olarak ihtiyacı olmadığını da görüyoruz ki ve buradaki kursiyerinde büyük bir çoğunluğu böyle, ancak sonuç olarak kurslarda bir araya gelip belirli paylaşımlar yapıp, hem kendimizi hem ailemize, hem toplumumuza katkı sağlayan bir ortam oluşuyor. Ben bu çalışmalardan dolayı hemşerilerimiz ve başta bakanımız olmak üzere eğitim camiasına, Halk Eğitim müdürlüklerimize, fedakar kurs hocalarımıza ve en önemlisi burayı bura yapan, alın terleriyle ilmek ilmek emekleriyle kurslarımızı neşelendiren, anlamlı kılan tüm kursiyerlerimize teşekkür ediyorum."

Çeşitli müzik ve halk dansları gösterilerinin yer aldığı program ilgi ile izlenirken, giyim ve el sanatları kurslarında üretilen kıyafetlerin sunulduğu defilenin ardından sergi açılışı yapıldı. Vali Aygöl ve beraberindekiler, Bozüyük Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin el işi göz nuru eserlerinin görücüye çıktığı sergiyi gezerek, sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, programda sunulan defile ve gösteriler ile el emeği ürünlerin yer aldığı serginin hazırlanmasında emek veren tüm kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik ederek, bu güzel çalışmaların devamını diledi.