Bozüyük Kadın Voleybol Takımı, Havran'ı 3-0 Mağlup Etti

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(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar KFC 1. Ligi'nin 6. haftasında misafir ettiği Havran Belediye Spor Kadın Voleybol Takımını 3-0 yendi.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar KFC 1. Ligi'nin 6. haftasında misafir ettiği Havran Belediye Spor Kadın Voleybol Takımını 3-0 mağlup etti. Bozüyük Merkez Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Kaymakam Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, TSO Başkanı Veli Çelik, siyasi parti temsilcileri, takıma sponsor olan fabrika yöneticileri, teknik ekipler ve vatandaşlar ilgi ile izledi. Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu maç öncesinde takıma başarılar diledi. Yoğun bir seyirci katılımı ile oynanan maçta taraftarlar maç boyunca tezahüratlarıyla takıma destek verdi.

Maçın ilk setini (25-14) kazanan Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 2. ve 3. seti de (25-21) alarak maçı 3-0 kazandı. Maç bitiminde Kaymakam Adem Öztürk ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu sahaya inerek takımı ve teknik ekibi tebrik ettiler ve taraftarlarla galibiyet sevincini paylaştılar. Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca takıma başarılarının devamını diledi ve seyircilere takıma verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti.

Takım, 10 Kasım 2024 Pazar günü saat 16.00'da Muğla Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Kadın Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelecek.