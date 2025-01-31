Bozüyük Kent Konseyi 2025 Projelerini Görüşmek Üzere Toplandı

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(BİLECİK) - Bozüyük Kent Konseyi'nin 2025 yılında gerçekleştirmeyi planladığı projelerin masaya yatırıldığı çalışma planı toplantısı yapıldı.

Bozüyük Belediyesi Sosyal Tesisi Manişar Parkı'nda düzenlenen çalışma toplantısına Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kent Konseyi Başkanı Nermin Nalbantoğlu ve Kent Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda ilk olarak Kent Konseyi Başkanı Nalbantoğlu, göreve geldikleri günden itibaren yapılan çalışmalar, Kent Konseyi Çalışma Grupları, yapmak istedikleri projeler ve ihtiyaçlara ilişkin bilgi verdi. Toplantıda yaşama geçirilecek projeler, projelere verilecek destekler gibi konularda da fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantının ardından bilgilendirme yapan Başkan Bakkalcıoğlu, "Kent Konseyi Başkanı Nermin Nalbantoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle Kent Konseyi Yıllık Plan Toplantısı'nda bir araya geldik. Kent Konseyi'nin 2025 yılında hayata geçirmeyi planladığı projelerle ilgili bilgi alışverişinde bulunduğumuz bu önemli toplantının ilçemize hayırlı olmasını diliyor, toplantıya katılım gösteren tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.