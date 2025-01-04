Bozüyük'te 1. İnönü Zaferi İçin Anma Yürüyüşü Düzenlenecek

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(BİLECİK) - Bozüyük'te 1. İnönü Muharebesi'nin 104'üncü yılı anısına 5 Ocak 2025 Pazar günü Geleneksel Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü düzenlenecek.

1'inci İnönü Zaferi anısına bu yıl 17'ncisi düzenlenecek Geleneksel Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü, Bozüyük Belediyesi ve AKUT iş birliği ile yapılacak. Geleneksel Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü için 5 Ocak 2025 Pazar günü sabah saat 09.20'de Cemalettin Köklü Parkı önü ve AKUT operasyon binası önünde toplanılacak. Buradan araçlarla Düzdağ Köyü yolu üzerinde Nanedere mevkiindeki toplanma bölgesine gidilerek saat 10.00'da toplu halde yürüyüşe başlanacak.

Metristepe'ye kadar sürecek yaklaşık sekiz kilometrelik yürüyüşün ardından katılımcılara Bozüyük Belediyesi tarafından sıcak çorba ve çayın yanı sıra çeşitli ikramlarda bulunulacak. Ardından Türk bayrağı eşliğinde tüm katılımcılarla Zafer Anıtı'na hareket edilecek. Program saygı duruşunda bulunulması ve ardından okunacak İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şehitler için dua edilmesi ile sona erecek.