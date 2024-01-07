Bozüyük\'te "16. Geleneksel Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü" yapıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 1. İnönü Zaferi'nin 102'nci yılı etkinlikleri kapsamında Bozüyük Belediyesi ve Arama Kurtarma Derneğince (AKUT) Metristepe'ye yürüyüş düzenlendi.

Bu yıl 16'ncısı hayata geçirilen etkinlikte, Nanedere mevkisinde buluşan çeşitli sivil toplum örgütlerine mensup yaklaşık 1000 kişilik grup, 8 kilometrelik mesafeyi 2,5 saatte katederek Metristepe'ye ulaştı. Burada gruba belediye tarafından sıcak çorba, kuruyemiş ve su ikram edildi.

Grup, ardından Metristepe Zafer Anıtı'nda dev Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, yaptığı açıklamada, 1. İnönü Zaferi'nin Milli Mücadele'de düzenli ordularla elde edilmiş ilk kazanımlardan olduğunu söyledi.

Metristepe'de yüzlerce askerin şehit edildiğini anımsatan Bakkalcıoğlu, şunları kaydetti:

"Yunanlara ilk kez Anadolu'da 'geçemezsiniz' dediğimiz yer, İnönü Zaferi'nin olduğu yerdir. Bu zaferlerin cephe hattı, Bozüyük'tür. Bulunduğumuz Metristepe, tüm cephe hatlarını oluşturur. Atalarımızın kanlarıyla sulanan bu topraklarda, Cumhuriyet'imizin yüzyıllarca devamı için kuşaktan kuşağa bugünleri yürüyüşlerle ve kutlamalarla anacağız. O zamanlar askerlerimiz, çorapsız ve çarıksız Yunanlarla kış şartlarında savaşmışlar. Bizim korunaklı giysilerimizle 8 kilometre yürümemiz çok kolay."

AKUT Yönetim Kurulu Üyesi Tugay Yılmazberk de etkinlikte yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Yürüyüşün bu yıl 16'ncısını düzenlediklerini anlatan Yılmazberk, "Biz de bunun bir parçası olarak ekiplerimizle her sene geliyoruz ve anma programı gerçekleştiriyoruz. Her yıl aynı heyecanı hissediyoruz. Eskiden burada yaşanan olaylar aklımıza geliyor. Onları tekrar hatırlamış oluyoruz. Geçmişe saygı besleyerek geleceğe heyecan duyuyoruz." dedi.

222 Eskişehir Motosiklet Derneği Başkanı Gürkan Güler ile Ayak İzi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği Üyesi Cemile Baysal ise yürüyüşe gelecek sene de katılmayı planladıklarını aktardı.

Etkinlikte, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir ile Bozüyük İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Alper Soner Serin de yer aldı.