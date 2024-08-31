Bozüyük'te Büyük Zafer'in 102'nci yılı araç konvoyu ile kutlandı

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(BİLECİK) - Bozüyük'te Büyük Zafer'in 102'nci yılı, Bozüyük Belediyesi tarafından oluşturulan araç konvoyu ile kutlandı.

Bozüyük'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gün içerisinde düzenlenen kutlama törenlerinin ardından akşam saatlerinde de belediye araçlarından oluşan araç konvoyu düzenlendi.

Konvoy öncesinde tramvaylar ve Belediyeye ait tüm araçlar itina ile bayraklarla süslendi.

Belediye garajından toplu halde hareket eden araçlar, Adliye binası önünde hazırlanarak Eskişehir istikametine doğru harekete geçti. Coşkulu marşlar ve yapılan anonslar eşliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı. İsmet İnönü Caddesi'nde ve 4 Eylül Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meşalelerle karşılanan araç konvoyunu, evlerindeki vatandaşlar da balkonlarından ya da pencerelerinden selamladılar.

Bozüyüklüler, çalınan marşlara büyük bir coşkuyla eşlik ederken, bayraklarla süslenmiş belediyeye ait hizmet araçlar da renkli görüntüler oluştu.