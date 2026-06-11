Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeyken alev alan çekici kullanılamaz hale geldi.
Bozüyük-İnegöl kara yolunun Mezit11 mevkisinde H.S. idaresindeki 16 BZJ 168 plakalı çekicinin motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen alevlere olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın sonrası çekici, kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Bozüyük'te Çekici Yangını - Son Dakika
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