Bozüyük'te Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Başladı

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(BİLECİK)- Bozüyük'te Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yılı dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi. Kutlamalar kapsamında akşam 18.00'de Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirilecek.

Bozüyük'te Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun bayram tebriklerini kabulü ile başladı. Düzenlenen törene, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, muhtarlar, şehit aileleri ve gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, etkinliklerin yapılacağı Kapalı Spor Salonu Çim Sahası'na geçti.

Çim sahada düzenlenen törene, protokol üyeleri ve öğrencilerin yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Programda, Atatürk'ün sesinden 10. Yıl Nutku dinlendi. Günün anlam ve önemini belirten konuşma İlçe Kaymakamı Adem Öztürk tarafından yapıldı. Kaymakam Öztürk konuşmasında Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "29 Ekim 1923'ten bugüne Cumhuriyetimiz aziz milletimizin tabiatına ve geleneklerine en uygun, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan, erdemli, faziletli insanlar yetiştiren, yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini istikbal yolunda hızla ilerleten, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, birlik ve beraberlikten, bağımsızlık ve hürriyetten asla taviz vermeyen, çağdaş dünyada hak ettiği onurlu yeri alma kararlılığını tüm dünyaya gösteren bir yönetim şekli olmuştur. İnanıyorum ki aziz milletimizin her bir ferdi, milletimizin küllerinden yeniden doğduğu bu özel günü büyük bir coşku ile idrak etmekte, en samimi duygularla kutlamaktadır" dedi.

Program kutlama mesajlarının ve şiirlerin okunması, halk oyunları gösterileri, koro dinletisi, spor gösterileri ve drama gösterisi ile devam etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle resim, şiir, kompozisyon ve "Cumhuriyet Kupası" turnuvalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Çim sahadaki program, Selahattin Şeker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bando ekibi eşliğinde tören gruplarının geçit töreni ile sona erdi.

Bozüyük'te 101'inci yıl kutlamaları kapsamında bu akşam saat 18.00'de Yeni Mahalle Şeyh Şamil Parkı önünden başlayacak ve Cumhuriyet Meydanı tören alanında sona erecek 'Cumhuriyet Yürüyüşü' gerçekleştirilecek. Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erecek.