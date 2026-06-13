Bozüyük'te "Gülün Sesi, Bülbülün Türküsü" Konseri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bozüyük'te "Gülün Sesi, Bülbülün Türküsü" Konseri

13.06.2026 09:47  Güncelleme: 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozüyük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Metristepe Kültür Merkezi'nde düzenlediği ücretsiz konserde farklı yörelerden gül ve bülbül temalı türküler seslendirdi. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte Başkan Bakkalcıoğlu, koro şefi ve saz ustasına çiçek takdim etti.

(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun sahne aldığı "Gülün Sesi, Bülbülün Türküsü" konserinde, Türkiye'nin farklı yörelerinden seçilen eserler sanatseverlerle buluştu.

Bozüyük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından düzenlenen "Gülün Sesi, Bülbülün Türküsü" adlı konser, Metristepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ücretsiz olarak düzenlenen etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Programa; Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve eşi Merih Bakkalcıoğlu, Kent Konseyi Başkanı Nermin Nalbantoğlu, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Şef Senanur Kale yönetimindeki koro, programın ilk bölümünde Rumeli, Edirne, Hatay, Erzurum ve Ankara gibi çeşitli yörelere ait "gül" temalı 11 türküyü seslendirdi. İkinci bölümde ise Malatya, Kütahya, Yozgat, Sivas ve Elazığ gibi farklı yörelere ait "bülbül" temalı 10 türkü dinleyiciler ile buluştu. Saz ekibiyle birlikte yaklaşık 50 kişilik kadrosuyla çalışmalarını sürdüren koro, büyük beğeni topladı.

Konser programının sonunda sahneye gelen Başkan Bakkalcıoğlu, koro şefi Senanur Kale ile saz ustası ve eğitmeni Mehmet Uysal'a çiçek takdim ederek tebrik etti.

Kaynak: ANKA

Bozüyük Belediyesi, Kültür Sanat, Etkinlik, Güncel, Kültür, Müzik, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozüyük'te 'Gülün Sesi, Bülbülün Türküsü' Konseri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Doğan’ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı Evinden neler çıktı neler Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı 19 yaşındaki genç kız kararını verdi Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı? 19 yaşındaki genç kız kararını verdi
Abdallar’dan A Milli Takım’a Dünya Kupası marşı Abdallar'dan A Milli Takım'a Dünya Kupası marşı
Yaz Sıcağında Güneşten Korunma Uyarısı Yaz Sıcağında Güneşten Korunma Uyarısı
Çıralı’daki 52 yıllık soruna yasal çözüm Çıralı'daki 52 yıllık soruna yasal çözüm
Mezdeke Aynur’un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı

11:14
Dünya Kupası’nda büyük kriz Kane’in kramponları bile çalındı
Dünya Kupası'nda büyük kriz! Kane'in kramponları bile çalındı
11:04
Naci Görür’den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak
Naci Görür'den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak
10:15
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye'ye getirildi
10:13
Mansur Yavaş’ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek
Mansur Yavaş'ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek
10:03
Maçtan çok onlar konuşuluyor Dün geceyi sallayan ikili
Maçtan çok onlar konuşuluyor! Dün geceyi sallayan ikili
09:42
LGS’ye dakikalar kala kriz Öğrencileri okul bahçesine almadılar
LGS'ye dakikalar kala kriz! Öğrencileri okul bahçesine almadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 11:21:47. #.0.5#
SON DAKİKA: Bozüyük'te "Gülün Sesi, Bülbülün Türküsü" Konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.