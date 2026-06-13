Bozüyük'te "Gülün Sesi, Bülbülün Türküsü" Konseri

(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun sahne aldığı "Gülün Sesi, Bülbülün Türküsü" konserinde, Türkiye'nin farklı yörelerinden seçilen eserler sanatseverlerle buluştu.

Bozüyük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından düzenlenen "Gülün Sesi, Bülbülün Türküsü" adlı konser, Metristepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ücretsiz olarak düzenlenen etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Programa; Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve eşi Merih Bakkalcıoğlu, Kent Konseyi Başkanı Nermin Nalbantoğlu, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Şef Senanur Kale yönetimindeki koro, programın ilk bölümünde Rumeli, Edirne, Hatay, Erzurum ve Ankara gibi çeşitli yörelere ait "gül" temalı 11 türküyü seslendirdi. İkinci bölümde ise Malatya, Kütahya, Yozgat, Sivas ve Elazığ gibi farklı yörelere ait "bülbül" temalı 10 türkü dinleyiciler ile buluştu. Saz ekibiyle birlikte yaklaşık 50 kişilik kadrosuyla çalışmalarını sürdüren koro, büyük beğeni topladı.

Konser programının sonunda sahneye gelen Başkan Bakkalcıoğlu, koro şefi Senanur Kale ile saz ustası ve eğitmeni Mehmet Uysal'a çiçek takdim ederek tebrik etti.