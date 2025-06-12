Bozüyük'te Kamu Malına Saldırı

(BİLECİK) - Bozüyük Belediyesi tarafından kanal boyunda yapılan düzenleme ve yenileme çalışmaları ile vatandaşların kullanımına sunulan oturma bankları ve çöp kutuları, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce saldırıya uğradı.

Bilecik Bozüyük'te kanal boyunda yer alan oturma bankları ile çöp kutuları, kanalın içerisine atılmış halde bulundu. Bozüyük Belediyesi ekipleri olayın hemen ardından kanal içerisini temizledi. Kamu malına zarar verenlerin yakalanması ve cezalandırılması için de gerekli çalışmalar başlatıldı.

Ekipler bu tarz saldırılara karşı tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet ederek, böyle bir olayla karşılaşmaları durumunda polis ya da zabıta ekiplerine bildirmelerini istedi.