Bozüyük'te Kamyonet Takla Attı: 3 Yaralı

Güncel

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde takla atan kamyonetteki ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

S.T. (42) idaresindeki 16 JAF 73 plakalı kamyonet, Bozüyük kara yolu Kovalıca mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Z.H.T. (7) ve R T. (4) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.