Bilecik'in Bozüyük ilçesinde takla atan kamyonetteki ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.
S.T. (42) idaresindeki 16 JAF 73 plakalı kamyonet, Bozüyük kara yolu Kovalıca mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Z.H.T. (7) ve R T. (4) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Bozüyük'te Kamyonet Takla Attı: 3 Yaralı - Son Dakika
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